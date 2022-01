Gerda Rogers über Kindheit, Familie und Beauty-OPs

Stolze 80 Jahre alt ist Gerda Rogers am 1.1.2022 geworden. Doch die Star-Astrologin versprüht immer noch pure Lebensenergie. Mit Sasa Schwarzjirg sprach sie über ihr bewegendes Leben: die Kindheit im Krieg und in der Nachkriegszeit, Eifersucht in der Familie und wie sie es mit Beauty-OPs hält.