Kassenärzte bleiben nach wie vor Mangelware in NÖ

Einen kleinen Grund zur Freude gibt es aber trotzdem. Mit Anfang Jänner eröffnet in Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, die mittlerweile fünfte Primärversorgungseinrichtung in Niederösterreich. Im April folgt dann sogar Nummer sechs – in Purgstall an der Erlauf bei Scheibbs. In Minischritten zur gesundheitstechnischen Grundausstattung