Tierische Einsätze: Zehn Ziegen starben bei Brand

Morgendliche Kuhjagd

Gut ausgegangen ist in Kirchschlag die Jagd nach 20 ausgebüxten Kühen. Um 5 Uhr in der Früh ging bei den Florianijüngern der Notruf ein. „Die Tiere sind auf der Landesstraße herumgelaufen, wir mussten sie erst einmal beruhigen. Zum Glück sind einige unserer Feuerwehrmänner auch Landwirte“, so Gebhard Gangl, Kommandant von der FF Kirchschlag. „Es war irrsinnig nebelig, wenn da ein Auto in die Gruppe kracht endet es schlimm“, war der Kommandant froh, dass die Herde schnell zurück in den Stall gebracht wurde.