Randalierer (22) bedrohte Polizisten

Kopfstöße, Fußtritte, Polizisten angespuckt

Der Leibnitzer wurde daraufhin festgenommen und aufs Wachzimmer verfrachtet. Am Weg dorthin setzte er sich mit Kopfstößen und Fußtritten heftig zur Wehr. Zudem beleidigte er die Polizisten und spuckte sie an. Ein Beamter wurde leicht an der Hand verletzt. Der Randalierer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.