Hoeneß traut Lewandowski Politikkarriere zu

Der frühere Bayern-Präsident Uli Hoeneß traut Weltfußballer Robert Lewandowski nach dessen Karriereende ein Spitzenamt in der Politik zu. Lewandowski sei „absolut ausgeschlafen und hat klare Vorstellungen vom Leben“, sagte der 69-Jährige dem „Kicker“ (Montagsausgabe). „Robert würde ich es sogar zutrauen, dass er Ministerpräsident in Polen wird, wenn er in die Politik ginge.“ Lewandowski stürmt seit Sommer 2014 für den FC Bayern München.