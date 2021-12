Schulter an Schulter zurück in das Leben

Bei einem Promi-Tennis-Turnier in Wien wurde U21-Teamchef Werner Gregoritsch (63) im August 2020 von einer Herzattacke erwischt, lebt seitdem mit Stent. Sein alter Freund Alfred Gert (66) brach im Feber in der GAK-Kabine zusammen, wurde von den Betreuern ins Leben zurückgeholt und lebt nun mit eingebautem Defibrillator. Gemeinsam arbeiten die beiden ehemaligen Voest-Spieler im ambulanten Grazer Cardio-Reha-Center „ZARG“ bei Dr. Hanns Harpf und Sportwissenschafter Heimo Traninger an ihrer Gesundheit.