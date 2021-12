Sperrstunde und Flug-Stopp schaffen Festtags-Frust

„Hätten sie uns vor fünf Tagen auch sagen können“

Die Hotellerie fürchtet angesichts dessen und der verschärften Silvester-Regeln weitere Stornos. „Die Beschlüsse spotten jeder Vernunft und sind von der betrieblichen Praxis weiter entfernt als je zuvor“, sagt Hotelier-Obmann Georg Imlauer. Schon vor dem Treffen der Regierung mit den Landeshauptleuten hatten sich Salzburger Tourismusregionen in einem offenen Brief an die Politik gewandt. Den Ausfall einer zweiten Wintersaison dürfe es nicht geben, so der Tenor.