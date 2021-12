Baufirma pleite! 42 Mitarbeiter verlieren den Job

Die Insolvenzen steigen wieder in der Steiermark, gerade in der Baubranche hat es bereits einige Firmen erwischt - am Mittwoch, kurz vor Weihnachten, kam eine weitere dazu: die Pail & Czuser Bau GmbH aus dem weststeirischen Frauental. 42 Mitarbeiter verlieren zumindest vorübergehend ihren Job, um eine Fortsetzung des Betriebs wird gerungen.