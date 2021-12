Wichtel-Alarm in Niederösterreichs Kindergärten

Kinder helfen mit

Neben reichlich Unordnung hinterlässt der kleine Wichtel den Kindern aber auch immer wieder Briefe, in denen er ihnen Grußworte schickt und sie um ihre Hilfe bittet – so mussten schon Zauberbohnen zum Wachsen gebracht oder die Unordnung der vergangenen Nacht beseitigt werden. Jeden Morgen warten die Kinder schon ungeduldig und sind ganz gespannt, was der Wichtel wohl wieder angestellt haben könnte. Und welche Aufgaben zu erledigen sind. „Die Kinder helfen fleißig mit“, wissen die Betreuerinnen. Und eines ist klar: Mit dem zauberhaften Mitbewohner aus dem Reich der Wichteln wird es im Kindergarten nie langweilig. Diese Geschichte ist ein wunderbares Beispiel dafür, mit welchem Engagement und Herzblut die heimischen Pädagogen täglich an ihre Arbeit gehen. Und uns beweisen, dass dieser Beruf noch eine Berufung ist.