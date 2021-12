Chaos bei PSG: Bekriegen sich nun auch Torhüter?

Nach der Partie gegen Nizza (0:0) kam Marcin Bulka, den PSG an den Konkurrenten verliehen hat, in die Kabine der Pariser. Dabei fiel dem Polen auf, dass er und Navas die gleiche Handschuhmarke tragen. „Siehst du, das sind die besten Torhüter der Welt, die diese Handschuhe tragen“, sagte der Costa Ricaner in Anwesenheit von Donnarumma. Ein Giftpfeil in Richtung der direkten Konkurrenz um das Einserleiberl.