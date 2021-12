Diese Kunstwerke werden aus Ackersteinen gemacht

Hansjörg Mayer ist eigentlich Landwirt in St. Veit, als Autodidakt hat er sich den Umgang mit hochpräzisen Diamantwerkzeugen angeeignet und schleift aus Ackersteinen, die er von seinen eigenen Feldern holt, Steinschalen und andere Kunstobjekte. „Sie geben uns sensationelle Einblicke in die Hinterlassenschaften auf den Endmoränen der eiszeitlichen Gletscher,“ so Mayer.