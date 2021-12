Corona kostet die steirischen Spitäler Millionen

Die Chirurgie in Bruck an der Mur wandert nach Leoben ab. Wird es weitere Zusammenlegungen geben?

Ich würde sagen: Bringen wir das, was gerade am Laufen ist, jetzt einmal in Stabilität. Aber natürlich, Medizin wandelt sich - und damit müssen sich auch Strukturen in den einzelnen Häusern wandeln. Die Spezialisierung hat noch lange nicht ihren Zenit erreicht.