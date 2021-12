Holen die Hartberger gleich den nächsten Neuen?

Mittelstürmer Patrick Schmidt könnte nach Medienberichten vor einer Rückkehr in die österreichische Bundesliga stehen. Der Stürmer, aktuell vom englischen Zweitligisten FC Barnsley an den dänischen Zweitligisten Esbjerg noch bis Sommer ausgeliehen, soll beim TSV Hartberg ein Thema sein. Schmidt hat noch beim FC Barnsley in der britischen Championship bis 2023 Vertrag, demnach müssten sich die Steirer mit beiden Klubs einigen. Nach dem Oberwarter Farkas dürfte der Eisenstädter Schmidt aber ob der Nähe zu Hartberg optimal ins Beuteschema des TSV passen.