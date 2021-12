Schulkinder mussten Holocaust-Szenen nachstellen

Eine Lehrerin hat an einer Volksschule in der US-Hauptstadt Washington D. C. Drittklässler angewiesen, Szenen aus dem Holocaust nachzuspielen. Sie forderte Schüler zwischen acht und neun Jahren dazu auf, die Massengräber ihrer Klassenkameraden auszuheben und Erschießungen zu simulieren. Das geht laut einem Medienbericht aus einer E-Mail des Schuldirektors an die Eltern hervor. Außerdem soll sich die Lehrerin antisemitisch geäußert haben. Sie wurde beurlaubt, die Schule leitete eine Untersuchung ein.