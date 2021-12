Salzburgs Teststationen an Feiertagen geschlossen

Die Stationen sind am 25. und 26. Dezember sowie am 1., 2. und 6. Jänner geschlossen, informierte die Landeskorrespondenz. Am 24. Dezember schließen die Teststationen um 14.00 Uhr. Ansonsten steht eine umfangreiche Testinfrastruktur auch in den Weihnachtsferien bereit.