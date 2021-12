Der obere Teil vom Kasberg ist derzeit gesperrt

Auch in der Vergangenheit Probleme

Der Blick ins Archiv zeigt, dass die GUB den Chefs der Almtalbahnen schon viele Nerven und dem Kasberg einiges an Renommee gekostet hat: Wirklich mühsam war die Lage im Winter 2010/2011: Mitte Dezember 2010 mussten neun Menschen aus den Gondeln der oberen Gruppenumlaufbahn gerettet, am Dreikönigstag 160 Wintersportler von einem defekten Sessellift geborgen werden. Am 30. Jänner erwischte es wieder die Seilbahn. 87 Menschen saßen fest und wurden abgeseilt. Auch Ende Februar 2016 musste die GUB aufgrund eines Defekts ruhen. Und am 6. März 2019 hieß es erneut: „Der halbe Kasberg steht bis zum Saisonende still“. Auch damals hatte es einen massiven Getriebeschaden gegeben, der die komplette Verbindungsbahn lahm gelegt hatte.