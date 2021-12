Himmelsstürmer fix bei Großereignissen dabei

Mit dem Tagessieg über seine Paradedisziplin 200m Brust in 2:15,04 Minuten sicherte sich der Himmelsstürmer das Ticket für die Junioren-EM (5. bis 10.7.2022 in Otopei/Rum) sowie die Junioren-WM (23. bis 28.8. in Kasan/Rus). Für die allgemeine Europameiterschaft (11. bis 17.8.) ist Mladenovic dank seiner Leistung bei der Junioren-EM heuer schon fix qualifiziert. Dieses Großereignis steigt abermals in der italienischen Hauptstadt Rom.