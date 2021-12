Wie die Ärzte von morgen ihr „Handwerk“ lernen

Hände waschen nicht vergessen! Seit Ausbruch der Pandemie weiß jedes Kind um die Bedeutung dieser Hygienemaßnahme. In der Medizin gehört sie zum Einmaleins. Doch auch das will gelernt sein. Seife, Wasser, drei Minuten reiben. Und dann wird es spannend. „Im UV-Licht sieht man, ob alles sauber und steril ist“, erklärt Benjamin Hetzer und schaut ins blaue Licht. Das offenbart schonungslos weiße Flecken zwischen den Fingern. Also: abermals ran an den Waschtisch und schrubben.