Karriereende - jetzt wandert Ex-Sturm-Star aus!

87 Spiele für Sturm

190 Spiele bestritt Hadzic für Ried, 87 für Sturm - die erfolgreichste Zeit hatte er aber in Ungarn. „Mit Fehervar sind wir Meister und Cupsieger geworden, haben Champions und Europa League gespielt. Schön waren aber alle meine Karrierestationen, ich hab überall nette Menschen kennen gelernt“, sagt das Kämpferherz, das auf dem Platz nie halbherzig agierte. „Ich konnte nicht anders, hab stets 110 Prozent gegeben.“ Die Profikarriere des ehemaligen Teamspielers ist zu Ende - jetzt schlägt Hadzic ein neues Kapitel auf. In der Wüste. „Ich wandere mit meiner Frau aus, am 2. Jänner geht’s nach Dubai, Bis auf unsere Wohnung geben wir alles auf.“