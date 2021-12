Causa Tourismusabgabe: Auf lange Bank geschoben

Das Ziel der Liste Fritz war es, dass die betroffenen Unternehmer künftig mittels Brief – ähnlich der Vorgehensweise beim Finanzamt – auf ihre Zahlungsverpflichtung hingewiesen werden. Und nicht – wie derzeit gehandhabt – mittels E-Mail in einem eigenen Postfach, von dem viele nichts wissen. Zudem forderte die Partei eine Kulanzlösung für all jene, die in diesem Jahr für ein Exekutionsschreiben teils mehr bezahlen müssen als für die Tourismusabgabe.