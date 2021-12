„Halo Infinite“ im Mega-Test und Earbuds im Duell

Dodo hat seinen Bart verloren! Dafür hat er eine neue Liebe gefunden: die zum neuen „Halo Infinite“. Schaut euch seinen knallharten Mega-Test an! Außerdem lassen wir die Earbuds gegeneinander antreten: die „Sony WF-C500“ steigen gegen die „Huawei Freebuds 4“ in den Ring. Im Nintendo-Meisterwerk „Metroid Dread“ treten wir dagegen gegen allerlei fiese Alien-Viecher an. Und zu guter Letzt werfen wir einen Blick auf die Game- und Hardware-Ankündigungen des kommenden Jahres.