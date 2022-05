Fan-Packages von „Horizon Forbidden West“ gewinnen

Sonys von Kritikern gefeiertes Open-World-Spiel „Horizon Zero Dawn“ hat vor Kurzem einen Nachfolger auf der PlayStation 5 bekommen. In „Horizon Forbidden West“ schlüpfen die Spieler in einer dystopischen Welt, in der die Menschen von riesiger Robo-Fauna verdrängt wurden, wieder in die Rolle von Jägerin Aloy.