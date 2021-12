Melanie Meilinger: „Rückkehr schließe ich aus“

Damit ist neben dem Aus für Olympia (2018 war sie dabei – „das war mein großes Ziel“) auch das Karriereende besiegelt. Denn: „Eine Rückkehr schließe ich aus.“ Die Mühlbacherin plante ohnehin nach Peking ihren Rücktritt. Die finanziellen Belastungen waren in den letzten Jahren viel zu hoch. „Ich habe all mein Erspartes in den Sport gesteckt, es wäre sich ohnehin nicht mehr ausgegangen. Auf so ein Ende hätte ich freilich verzichten können“, lachte „Melly“.