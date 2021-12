Sturm legt Fans Kronberger unter den Christbaum

„Großartige Adresse“

„Sturm Graz ist eine großartige Adresse in Österreich und ich freue mich, dass ich ab der Wintervorbereitung schwarz-weiß tragen werde. Ich will mich in Graz durchsetzen und in meiner Entwicklung einen Schritt nach vorne machen“, so Kronberger in einer ersten Stellungnahme.