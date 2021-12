Sturm hat Top-Talent an der Angel

Die Bundesliga-Saison befindet sich seit Montag in der Winterpause, doch die Klubverantwortlichen können deswegen aber (noch) nicht durchschnaufen. Schließlich gilt’s mögliche Transfers unter Dach und Fach zu bringen. Wie die „Steirerkrone“ erfuhr, bastelt auch Sturm an einem Abschluss. Bereits in den nächsten Tagen soll der Neuzugang unterschreiben. „Stimmt, mehr gibt’s dazu aber nicht zu sagen“, gab sich Andreas Schicker diesbezüglich wortkarg. Ob der Neue bereits jetzt oder erst im Sommer kommt, wollte der 35-Jährige ebenfalls nicht verraten. Der Sportchef saß jedenfalls am Mittwoch mit Coach Christian Ilzer und dem Betreuerstab beim Österreicher-Duell Gladbach gegen Frankfurt auf der Tribüne. Freilich nicht zur Spielerbeobachtung.