Winterspaß für Groß & Klein abseits der Skipisten

Großes Angebot für Winter-Fans

Auf der Weinebene lockt abseits der Pisten auch eine Langlaufloipe. „Wir haben diese sogar erweitert“, sagt Johann Sturm. Rodeln ist am Klippitztörl nur im Sommer möglich, wer sich außerhalb der Pisten in der Natur bewegen will, hat dennoch viele Möglichkeiten. „Schneeschuhguides laden zu geführten Touren ein“, so Georg Hochegger von Klippitztörl Touristik. Sechs Touren stehen zur Verfügung. Auch auf der Petzen sind Schneeschuhwanderer richtig – ebenfalls in geführten Touren vom Geopark Karawanken. Bergbahn-Sprecherin Barbara Romen: „Ein Weg führt zu Emmis Mosthütte mit guter Hausmannskost.“ Für die Kleinsten gibt es wie auch auf der Weinebene und am Klippitztörl einen Zauberteppich. Die Rodelbahn Großbrennner im Prössinggraben in Frantschach ist freigegeben.