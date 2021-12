DAFÜR ist Behounek Innsbrucks Hörtnagl ,dankbar‘!

krone.at: Laut Fußball-Bundesliga-Statistik bist Du die Nummer 3 was Ballaktionen im Verlauf der Grunddurchgangs-Hinrunde anbelangt. Bei Pässen über mindestens 5 Meter bist Du sogar Bester. Schlägt da auch Deine Futsal-Vergangenheit durch?

Behounek: Generell kommt mir einfach unser Spielsystem zugute - aber es ist schon auch so, dass sich das regelmäßige Futsal-Spielen über 5, 6 Jahre bemerkbar macht. Eben weil man im Futsal schon am besten per Du mit dem Ball sein sollte. Von hinten raus alles wegzudreschen, das würde ja im Futsal keinen Sinn machen ... (überlegt kurz) … Es ist schon extrem wichtig, auch unter Druck eine saubere Spieleröffnung hinzubekommen. Deshalb bin ich froh, dass ich da einst in die Futsal-Schiene hineingekommen bin.