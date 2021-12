Im TV wird’s am Samstag wieder zauberhaft

Rund 1000 Christbaumkugeln, eine LKW-Ladung voll mit zusätzlichem Weihnachtsschmuck, vier Tage Aufbauzeit und dazu 20 verschiedene Künstler – das ist das Rezept hinter der heurigen „Zauberhaften Weihnacht“. Die Musiksendung, die drei Tage lang in Flachau aufgezeichnet wurde, wird am kommenden Samstag, den 18. Dezember, um 20:15 Uhr in ORF 2 über die Bildschirme flimmern.