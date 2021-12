Sara Marita Kramer: „Ich möchte die Beste sein“

Vier Saisonsiege hat Sara Marita Kramer in dieser Saison bereits zu Buche stehen. Ein Ende ihrer Erfolgsserie scheint nicht in Sicht zu sein. Weshalb die 20-Jährige auch in der Ramsau, wo am Freitag der Heimweltcup der Adlerinnen über die Bühne geht, die Frau ist, die es zu schlagen gilt.