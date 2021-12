„Wir werden nicht Schulden ohne Ende machen“

Surfwelle in der Mur vorerst vom Tisch

Fix ist auch eine Ankündigung aus dem rot-grün-rotem Koalitionsprogramm: Die Gebühren für Müll und Wasser sowie die Mieten für Gemeindewohnungen werden 2022 nicht erhöht. Dadurch entgehen der Stadt rund drei Millionen Euro an Einnahmen, sagt Eber. Viele Projekte aus der Ära Nagl will man indessen noch auf Sinnhaftigkeit hin prüfen. Die Surfwelle für Wassersportler in der Mur etwa wird vorerst aufgeschoben.