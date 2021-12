Eislaufen am Weißensee sogar noch vor Weihnachten?

Schon in den Tagen vor Weihnachten soll es am Weißensee so weit sein - die Eislaufsaison kann bald eröffnet werden! Mit 6,5 Quadratkilometern wächst hier derzeit die größte Natureisfläche Europas, die schon bald Tausende Eisläufer, Eishockeyspieler und andere tragen soll. Übrigens: Die Eisschicht des Weißensees wird bis zu 40 Zentimeter dick und bietet so genügend Sicherheit für Wintersportler.