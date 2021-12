Billie Eilish sah mit 11 Jahren ihren ersten Porno

„Wir kommen nicht so“

Eilish glaubt sogar, dass ihr Porno-Konsum ihr Albträume bescherte. Auch habe sie die ersten paar Male, als sie Sex gehabt habe, „nicht Nein zu Dingen gesagt, die nicht gut waren“. Sie habe geglaubt, sie müsse sich „zu solchen Dingen hingezogen fühlen“. Außerdem sehe kein Frauenkörper so aus, wie in Schmuddelfilmen. „Wir kommen auch nicht so“, so Eilish über in Pornos gezeigte Orgasmen von Frauen.