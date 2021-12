Alvaro Soler über Kindheit, Familie und Tränen

Wer 49 mal mit Platin ausgezeichnet wurde, macht nur noch Herzensprojekte: Mit dem Leihen seiner Stimme für den neuen Disney-Familienfilm „Encanto“ hat Alvaro Soler genau das getan. Mit „Encanto“ wagt sich Disney an ein Thema, das nicht nur Kinder in ihrem Leben beschäftigt. Wieviel Neid darf es zwischen Geschwistern geben? Wieviel Konkurrenz verträgt man in der Familie? Verpackt in ein buntes Farben-Feuerwerk, eine aufregende Geschichte voller Magie und Menschlichkeit. Mit Sasa Schwarzjirg sprach Alvaro Soler über seine eigene Kindheit, das Gefühl manchmal Außenseiter zu sein und was ihn zu Tränen rührt. „Encanto“ ist ab 17.12. im Kino zu sehen und ab 24.12. auch auf dem Streaming-Dienst Disney+.