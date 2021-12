Neues Caritas-Projekt hilft bei Integration

Um Langzeitarbeitslose und Personen, die mit schwierigen Lebenslagen zu kämpfen haben, wieder in die Gesellschaft zu integrieren, wurde von der Caritas das Projekt „Involved“ gestartet. Die grenzüberschreitende und von der EU geförderte Aktion, verzeichnet bereits Erfolge in Kärnten, der Steiermark und auch in Slowenien.