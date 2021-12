Kommt mit der Impfpflicht wieder Normalität?

Die Zeiten, in denen alle Parteien eine generelle Impfpflicht ausgeschlossen haben, sind vorbei. In einem „Schulterschluss“ haben SPÖ, NEOS, die Grünen und die ÖVP an dem Gesetzesentwurf mitgearbeitet, der vergangene Woche präsentiert wurde. Nur die FPÖ bleibt ihrer bekannten Anti-Impfpflicht-Linie treu. Sie spricht davon, dass Österreich damit zur „Diktatur“ werde.