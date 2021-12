Betrüger haben Hochsaison: Paket nie geliefert

„Paket konnte nicht nach Österreich geliefert werden“

Eine Woche später wurde vom Verkäufer eine Sendungsbestätigung übermittelt. Dabei konnte der Käufer den Sendungsverlauf beobachten und sehen, dass das Paket in einem Paketzentrum in Deutschland ankam. Daraufhin wurde dem Käufer eine Nachricht gesendet, dass sein Paket nicht zugestellt werden kann, da bei den Adressangaben „Österreich“ fehlen würde. Der 29-Jährige konnte daraufhin via Sendungsverlauf beobachten, dass sein Paket zurück in die Niederlande an den Absender versendet wurde.