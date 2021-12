Große Leistungsschau für mehr Wohnqualität

Trotz Ausnahmesituation war der Andrang auf den von den gemeinnützigen Bauvereinigungen und den Immobilien- und Vermögenstreuhändern der Wirtschaftskammer Oberösterreich vergebenen OÖ-Wohnbaupreis 2021 enorm. Drei Projekte in Linz und eine Wohnanlage in Feldkirchen an der Donau wurden ausgezeichnet.