„Unseriös“: Expertenkritik am Lueg-Gutachten

Ist das jetzt der Todesstoß für das von der Asfinag favorisierte Projekt Neubau Luegbrücke? Diesen Eindruck vermittelte am Montag eine hochkarätig besetzte Expertenrunde mit dem ehemaligen ÖVP-Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle an der Spitze. Gemeinsam wurde das Bergmeister-Gutachten seziert. Also jenes, auf das sich stets die Asfinag beruft und das vor zwei Jahren vom Ex-Chef der Brenner Basistunnel-Gesellschaft sowie weiteren Experten im Auftrag des Landes verfasst wurde.