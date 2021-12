Willi zu Budgetstreit: „Denke nicht an Neuwahlen!“

Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) denkt inmitten des Streits um das Doppelbudget 2022/23, das ausverhandelt war und vergangene Woche hätte beschlossen werden sollen, nicht an Neuwahlen. Nach einem überraschenden Abänderungsantrag der ÖVP, den eine Mehrheit unterstützte, unterbrach er die Sitzung vergangenen Donnerstag und leitete umgehend Prüfungen ein. Bei einer Pressekonferenz am Montag meldete Willi rechtliche Bedenken an, zeigte sich aber auch kompromissbereit.