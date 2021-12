Liebesflaute bei Brad Pitt: Seit fünf Jahren solo

Seit Pitt und Angelina Jolie sich 2016 auf einem Rückflug von Frankreich in die USA völlig verkracht haben und die Oscar-Preisträgerin ihn hochkant rauswarf und sofort die Scheidung einreichte, herrscht ein unendlicher Rosenkrieg zwischen den beiden. Jolie will die Kinder für sich allein haben, was Pitt nicht zulassen will. Der Sorgerechtsstreit geht immer wieder in die nächste Runde, was ebenfalls keine gute Grundlage für einen neuen Liebesstart ist.