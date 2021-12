Klein scherzt: „Ich habe den Platzsturm ausgelöst“

Florian Klein ist der Hauptdarsteller in dieser Episode unseres Podcasts „Krone-Fußballgeschichte(n)“. Der Ex-Nationalteamspieler erinnert sich in Teil des Gesprächs mit Michael Fally an seine Profi-Anfänge beim LASK, den Aufstieg in die Bundesliga, routinierte Mitspieler wie Ivo Vastic oder Christian Mayrleb („Er war ein Lebemensch, aber am Platz hochprofessionell“), seinen Wechsel zur Austria, den Titel mit Salzburg - und natürlich über das „Platzsturm“-Derby gegen Rapid im Mai 2011. Klein, angesprochen auf seine beiden Torvorlagen, schmunzelnd: „So gesehen hab‘ ich den Platzsturm ausgelöst.“ Teil zwei der Podcast-Episode folgt demnächst.