„Düdelingen hätte einfach nicht passieren dürfen“

Teil zwei der Podcast-Episode mit Stefan Maierhofer (den ersten Teil des Gesprächs gibt‘s hier). In diesem Teil spricht der „Major“ mit Michael Fally über seinen Wechsel in die Premier League, sein Torhüter-Talent, sein Engagement bei Salzburg, die Enttäuschung der Rapid-Fans darüber (Maierhofer: „Mit den einen oder anderen Fans hatte ich danach noch Kontakt, und die verstehen das ja auch“), das Düdelingen-Dilemma, seinen Einzug ins DFB-Pokalfinale mit Duisburg und sein Image als „Wandervogel“. Und: Fally kredenzt ihm als Schmankerl eine musikalische Einlage - die Maierhofer mit viel Sportsgeist und der Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, quittiert. Alle bisherigen Podcast-Episoden (u.a. mit Granden wie Prohaska, Herzog, Elber, Augenthaler, Schachner, Schöttel etc.) gibt‘s hier. Gute Unterhaltung!