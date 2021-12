Riesen-Ansturm auf steirische Wirte und Friseure

„Hütte voll“ meldet etwa auch Hans-Peter Fink vom Gasthaus in Walkersdorf. Dort kann man zwar, wie das in der Gastronomie so ist, erst ab Freitag wieder auftischen, Fink hat aber sofort auf die Buchungswelle reagiert: Seit zweieinhalb Jahren hält man die Tore dort am Sonntag und Montag zu - ab 17. sind sie offen. Fink: „Wir fahren mit Vollgas die sieben Tage bis Weihnachten durch. Wegen der Gästeanfragen und weil auch unsere Servicemitarbeiter endlich wieder ihr Trinkgeld kriegen sollen.“