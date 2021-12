Weihnachtliche Kunst aus Thaur für die Ewigkeit

Überregionale Bedeutung erlangte der 1756 in Thaur geborene Johann Giner der Ältere als Krippenschnitzer. Seine Krippen zählen zu den schönsten Tiroler Werken dieses Genres. Johann Giner stellte große Kirchenkrippen her, die stilistisch bereits dem Klassizismus zuzurechnen sind, so wie die in der Wallfahrtskirche Absam.