USA: Amoklauf an Uni in letzter Minute verhindert

Hagins war im 1. Semester an der Embry-Riddle Aeronautical University in Daytona Beach in fast allen seinen Kursen am Durchfallen gewesen. In der Nacht vor dem letzten Unitag postete der 19-Jährige auf Snapchat sein „KelTec SUB2000“-Maschinengewehr und brüstete sich mit seinem Plan, den „Unicampus damit aufzumischen“. Zwei Mitstudenten sahen das Video und alarmierten die Polizei von Daytona Beach. Die stürmte morgens um 4.10 Uhr das Appartement von Hagins.