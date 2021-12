Bernhard Amann: Lieber Chaos als „Überbravung“

Einer von Bernhards Lieblingsausdrücken ist „Verdichtung“ - und zwar im Sinne von „dicht machen“, „abschotten“, „keine Freiräume zulassen“. Und Freiräume waren ihm seit jeher wichtig, gleich ob im Denken oder in buchstäblicher Hinsicht. „Ich trat in die ÖVP mit dem Ziel ein, Herbert Kessler abzuwählen“, erinnert sich der überzeugte Langhaar-Träger an seine Anfänge als „Homo politicus“. Das gelang ihm zwar nicht, aber zumindest ärgerte er den allmächtigen damaligen Landeshauptmann derart, dass er schnell wieder aus der Partei geworfen wurde. Gut so, denn in dieser „schwarzen Politverdichtung“ hätte er seine zahlreichen Projekte niemals umsetzen können.