Eine Bienenpatenschaft zu Weihnachten schenken

Bienenpaten gesucht

Ziel ist es, die Bienenpopulation mithilfe von möglichst vielen Unterstützern innerhalb von zehn Jahren um zehn Prozent zu steigern. „Deshalb siedeln Unternehmen Bienenvölker auf ihrem Betriebsgelände an und sorgen so für regionale Bestäubung. Privatpersonen engagieren sich hingegen als Bienenpaten und tragen damit direkt zu mehr Bienen bei“, so die Initiatoren, die inzwischen mehr als 50 Kärntner Hobby-Imker zu ihren Mitgliedern zählen.