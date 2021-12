Chinesen wollen steirische Wahrzeichen nachbauen

Doch nicht nur wirtschaftliche Kooperationen (er führte schon Landes-Delegationen nach Fernost an) sind dem Doktor wichtig, sondern auch „optische“ Anreize, um durch Corona momentan praktisch zum Erliegen gekommene Touristenströme wieder zum Fließen zu bringen: „Es sind Dinge wie der Klapotetz, die wir in China aufstellen wollen – damit man schon auf den ersten Blick sieht, das gibt’s nur in der Steiermark, das ist hier landestypisch.“