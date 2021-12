In diesen Fällen sagen wir Danke!

Problem bei Flugerstattung

Einen Flug ins britische Manchester hatte Anthony I. für Mai 2020 gebucht. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Flug bereits zweimal verschoben und storniert. Der Leser wandte sich deshalb an die Fluglinie und ersuchte um eine Kostenrückerstattung. In einem E-Mail, das er anschließend erhielt, wurde Herr I. an das Kundenservice verwiesen. „Ich habe schon so oft angerufen, doch da erreiche ich niemanden“, teilte der Leser verzweifelt mit. Auf unsere Anfrage bedauerte Lufthansa die Verzögerungen. Die Kosten für den abgesagten Flug wurden mittlerweile rückerstattet.