Kultur bereitet sich auf Öffnung vor

Bereits seit Mitte der Woche laufen Proben vielerorts wieder auf Hochtouren. In der ARGE kultur probt man gleich auf mehreren Probebühnen für Vorstellungen im Jänner. Das Landestheater Salzburg zeigt hingegen schon am 12. Dezember die Premiere von Cinderella. Zusätzlich gibt es ein gesondertes Festtagsprogramm. In Hallein präsentiert man am 16. Dezember ein Gastspiel des Toihaus Theaters, im Rahmen der Kunstraum pro arte Wiedereröffnung. Und auch der Lungau wartet mit einer Reihe an Veranstaltungen auf. Von Ausstellungen, bis hin zu CD-Präsentationen und Konzerten, ist in Tamsweg und Mauterndorf alles andere als eine stille Weihnacht angesagt.